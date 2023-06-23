Украинская ведущая рассказала о различиях и сходстве России и Украины

Украинская телеведущая Диана Панченко, вынужденная покинуть Украину, заявила, что в России многие поняли, что "Запад кинет", еще в 90-х. На Украине же надеются на помощь Запада до сих пор.

По ее мнению, это связано с тем, что Украина не прочувствовала шок 90-х. На момент распада СССР Украина обладала самым большим потенциалом среди республик, который и проедала. Но сегодня не осталось ничего.

Разница и в том, что российская экономика под ударом санкций всего Запада все-таки держится, в то время как украинская, после 30 лет западной помощи, не существует.

При этом Панченко считает, что Россия и Украина похожи в противопоставлении: Украина - России, а Россия - Западу.

"Нужно найти что-то бóльшее, чем "в противовес Западу", - пишет она.