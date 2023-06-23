Производство турецких беспилотников Bayraktar может начаться на Украине в 2025 году

Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар анонсировал старт производства беспилотников на Украине. Предположительно, выпуск БПЛА может начаться в 2025 году. В интервью изданию Yeni Akit Байрактар заявил, что сейчас ведется строительство завода, уже в июле площадка будет электрофицирована.

В августе 2022 года посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что компания Baykar Makina, производящая беспилотники Bayraktar, уже создала украинское подразделение и готовится к строительству завода. По его словам, на Украине турки смогут комплектовать беспилотники деталями и узлами местного производства, например, двигателями.

В Кремле эти новости комментировали так: если одно из ведущих турецких оборонных предприятий построит завод по производству дронов на Украине, то этот объект сразу станет военной целью. "Такой объект сразу же, конечно, попадет под тему демилитаризации… Это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью СВО", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.