23 Июня 2023
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Фото: vk.com

Профильную математику в этом году школьники сдали еще хуже, чем в прошлом

Средний балл по профильной математике на ЕГЭ в этом году составил 55,62. Это на 1,24 балла меньше, чем в прошлом году, и означает примерно тройку с минусом. При этом Минпросвещения заявило об улучшении результата.
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Поводом для такой оценки стал хитрый прием. Чтобы получить улучшение, ведомство решило сравнить результат не с прошлым годом, а со средним за последние четыре года, не считая 2020 год. В результате и получилось улучшение на один балл.

"Результаты ЕГЭ убедительно свидетельствуют, что в нашей стране достаточно высокое качество образования", – сказал министр Сергей Кравцов, похвалив свое ведомство и Росборнадзор за то, что принимаемые ими меры "эффективно работают".

В свою очередь, Росборнадзор заявил, что средний результат ЕГЭ по математике профильного уровня за год "несущественно изменился".

"Следите за руками – о прошлогодней цифре никто не вспоминает, сравнивать решили со средней за четыре года. Уменьшение среднего балла по сравнению с прошлым годом на 1,24 названо "несущественным изменением", зато гордо заявлено об увеличении среднего балла в этом году "более чем на один балл" по сравнению с новой базой для сравнения", - написал доктор технических наук профессор Евгений Белый, которого в прошлом году вынудили уволиться из УлГУ за освещение проблем высшего образования.

Теги: ЕГЭ, математика


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