Новых владельцев активов иностранных компаний обяжут 20% акций размещать на бирже

Новых владельцев активов иностранных компаний, которые уходят из России, обяжут размещать 20% приобретенных акций на бирже. Таким методом власти решили развивать сдувшийся фондовый рынок. Глава Минфина Антон Силуанов также напомнил, что активы иностранцев достаются новым владельцам с приличным дисконтом.

"Тем самым мы планируем стимулировать финансовый рынок за счет создания новых возможностей для вложений, в том числе и граждан", - цитируют "Известия" Силуанова.

Ранее стало известно, что власти обязали иностранные компании продавать свои активы с дисконтом не мене 50% к рыночной цене. Также среди требований наличие рассрочки платежа на один–два года и добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки.