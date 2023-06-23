Глава Екатеринбурга утвердил проект строительства наземного метро

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, утверждающее проект планировки и межевания наземного метро. Линия, по которой будет курсировать электричка протянется от станции "Аэропорт Кольцово" до станции "Компрессорный завод". Об этом градоначальник написал в своих социальных сетях.

"Это очередной шаг в формировании мощной транспортной связи с активно развивающимися площадками Новокольцовского микрорайона, складскими и логистическими объектами юго-восточного промышленного узла города и авиационным хабом Урала. Микрорайон растет стремительно, востребованность общественного транспорта стремительно увеличивается", - написал мэр.

Он напомнил, то в сентябре в Новокольцовский начнут переселять студентов. В связи с этим, сегодня также обсуждался вопрос обеспечения кампуса автобусами, одна из остановок для которых будет пересекаться с электричкой. Помимо этого студентам предложат единый проездной "автобус + электричка".

Ранее стало известно, что учащиеся не горят желанием переезжать практически за город – в место с еще не сформированной инфраструктурой. После этого студенты старших курсов запустили петицию против переселения в новые общежития. В УрФУ заявили, что дорога до университета будет занимать всего 40-60 минут, однако будущие специалисты, знакомые с пробками в городе, восприняли это скорее как неуместную шутку.