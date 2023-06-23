Патрушев считает, что Запад хочет создать в Евразии "полыхающее пространство"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев полагает, что Запад оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии, намереваясь создать в Евразии "полыхающее пространство" с противоборствующими между собой странами.

На первой встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия" Патрушев заявил также, что долгосрочная цель западников – создать на территории Евразии полыхающее пространство с противоборствующими государствами, которые они стремятся превратить в своих колониальных вассалов и марионеток, пишет РИА Новости. По словам секретаря Совбеза РФ, в информационно-пропагандистской сфере Западом формируется выгодная ему повестка и создается ложное впечатление о "массовой поддержке" его псевдодемократической политики.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков рассказал в своем выступлении на ПМЭФ, что Россию поставили в очень сложные условия, но благодаря активным действиям органов государственной власти РФ динамично уходит в международных расчетах от доллара и других токсичных валют.

Другой замсекретаря Совбеза, Алексей Шевцов, полагает, что страны Запада стремятся оказать негативное влияние на отношения России и Казахстана, прямо и бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств. США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети, отметил Шевцов.