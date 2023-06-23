23 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: youtube.com

Суд в Турции назвал целью убийства радикалами посла Карлова разжигание войны с РФ

Верховный кассационный суд Турции заявил, что члены организации Фетхуллаха Гюлена FETÖ намеревались разжечь войну между Анкарой и Москвой, убив российского посла Андрея Карлова в 2016 году. Об этом пишет газета Sabah, ссылаясь на документы суда по этому делу.

Также отмечается, что обвиняемые собирались "подготовить почву для новой попытки переворота после того, как попытка 15 июля 2016 года не увенчалась успехом". Об этом сообщает РИА Новости.

Посла РФ в Турции убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

В апреле 2018 года турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла. В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата было организовано организацией Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года.

В 2021 году суд в Анкаре приговорил в пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве Карлова. Суд считает всех обвиняемых участниками организации FETO. Сам основатель движения Гюлен находится в США.

Теги: андрей карлов, турция, россия


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