В Челябинской области задержали мужчин, которые пытались проникнуть в ЗАТО Озерск

В Челябинской области росгвардейцы задержали нарушителей, которые пытались незаконно проникнуть в ЗАТО Озерск.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления Росгвардии, часовой поста с использованием с тепловизионной камеры обнаружил, что резиновая лодка с подвесным мотором и двумя неизвестными пересекает внешние границы охраняемой полосы акватории контролируемой зоны озера Иртяш.

Об инциденте доложили начальнику караула. На задержание нарушителей была направлена тревожная группа. Их задержали, не допустив нарушения границы акватории ЗАТО.