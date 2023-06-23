23 Июня 2023
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Миронов призвал ликвидировать Фонд ОМС

"Страховая" медицина в России не обеспечивает контроль за расходованием средств, и ее пора упразднять, в том числе ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования и переходить к прямому бюджетному финансированию на основе научно обоснованных нормативов. Так считает председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов.
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Он прокомментировал новость о том, что в больнице Тихвина обнаружили почти 700 липовых пациентов. Персонал Тихвинской больницы признал, что в страховые компании они передавали фиктивные данные. В результате со счета Тихвинской межрайонной больницы пропали 44 млн рублей, которые ушли на лечение "страховых душ" - здоровых людей, которых лечили по бумагам.

Миронов отмечает, что страховые компании, которые раньше включили в систему оказания медицинской помощи населению для контроля за распределением денег, со своей задачей не справляются, а иногда и сами становятся соучастниками преступлений.

"Вместо того чтобы отчислять миллиарды страховщикам-посредникам, государство могло бы создать современную цифровую систему независимого контроля и аудита", - написал Миронов.

Теги: ОМС, здравоохранение


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