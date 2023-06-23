23 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

На время "Уральской ночи музыки" на улицах Екатеринбурга запретят парковку электросамокатов

На время проведения фестиваля "Уральская ночь музыки" на нескольких улицах Екатеринбурга запретят парковку электросамокатов. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Документ "О проведении мероприятий в рамках международного фестиваля "Уральская ночь музыки – 2023" опубликован на официальном портале Екатеринбурга.

"Рекомендовать компаниям-операторам сервиса проката электросамокатов запретить парковку электросамокатов с 20:00 23 июня до 2:00 24 июня в границах улиц Хохрякова – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев, а также установить ограничение скорости движения электросамокатов в границах указанных улиц до минимальной", - говорится в постановлении.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга рассказали, на каких массовых мероприятиях в этом году скорость электросамокатов в городе будет ограничена.

Теги: самокаты, парковка, фестиваль


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