23 Июня 2023
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Фото: избирком Пермского края

"Это была провокация": депутат заксобрания Пермского края объяснил свое предложение "выкупать" детей

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников прокомментировал свое выступление на заседании краевого парламента во время которого он предложил "выкупать" детей у женщин, решившихся на аборт.

В беседе с корреспондентом Накануне.RU, парламентарий заявил, что тема абортов в настоящее время табуирована, не только в обществе, но и в правительстве, никто не хочет ее обсуждать, никто не хочет решать эту проблему.

"Это была провокация, чтобы общество заговорило о проблеме. Никто не хочет говорить о проблеме. Никто. Семьи утаивают, о том, что у них ребенок сделал аборт. Максимум, идут заявление на несостоявшегося отца подают. Семьи, которые в достатке или полные семьи с двумя детьми - идут на аборт. Мы не говорим об этом - все скрывают", - заявил парламентарий.

Олег Постников сообщил, что надеялся, что его скандальное заявление всколыхнет общественность, начнет обсуждаться тема абортов.

Олег Постников(2023)|Фото: ЛДПР

"Ан-нет, не так - все обсуждают, как меня накажут по партийной линии. И какая мразь сидит в Законодательном собрании", - иронизирует политик.

Депутат сообщил, что погрузившись в тему обнаружил, что количество абортов в крае и в стране ужасное - почти 40 на 100 родов. Проблему, по словам депутата, требуется решать на федеральном уровне, потому о ней необходимо широко говорить.

Начинать, по мнению Постникова, нужно с уроков о том, что такое семья и о половом воспитании в школе. Депутат привел в пример рост случаев беременности среди несовершеннолетних школьниц.

Напомним, согласно докладу уполномоченного по правам ребенка Светланы Денисовой, в 2022 году забеременели 324 девочки, а в 2021 — 272. Большинство из них из Перми (32), затем идут Березники (25), Лысьва и Чусовой (18), Пермский округ (17), Чайковский (16), Краснокамск (11). В 68% случаев девушки решались рожать, а в 32% — беременность заканчивалась абортом. За последние три года число абортов среди девочек до 14 лет выросло в 4,5 раза, а в возрасте 15-17 лет снизилось.

беременность, беременная(2017)|Фото:Накануне.RU

Согласно мнению депутата, рост беременности у девочек в возрасте 13-15 лет в Пермском крае в 4,5 раза говорит именно о незнании или дороговизне контрацепции для подростков.

"Посмотрите, какие дикие цены на контрацепцию —- Доходит до смешного - гинекологи советуют покупать спирали в Турции, потому что они там стоят 10-15 тысяч рублей, а не как у нас от 50 000. Институт охраны молодой семьи - отдельная песня. Во-вторых, что касается "продажи" детей - еще раз подчеркну - это был вопрос к чиновнику оценить насколько будет работать схема отказа от аборта за деньги после всех мер работы с женщиной решившейся на аборт, если вспомнить недавние предложения Владимира Вольфовича Жириновского (я все-таки из партии ЛДПР)", - пояснил Олег Постников

Предложение выплачивать деньги женщинам в обмен на ребенка Владимир Жириновский озвучил в июне 2021 года. Он предложил женщинам, которые планируют отказаться от рождения ребенка и сделать аборт, выплачивать 500 тысяч рублей и забирать детей тех, кто решится родить и воспользоваться этой мерой поддержки.

При этом депутат признает, что проблему демографии эта инициатива не решит. Он не отрицает, что сработает так называемый эффект кобры - когда принятое для разрешения некой проблемы решение не разрешает эту проблему, а зачастую ведет к прямо противоположному целям результату и отмечает, что решать проблему нужно комплексно.

Теги: аборт, демография, женщины, дети, Олег Постников


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Ранее 22.06.2023 14:25 Мск В Прикамье депутат предложил "покупать" детей у женщин, решившихся на аборт

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