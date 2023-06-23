Власти Югры приняли новые меры поддержки военнослужащих и их семей

Власти Югры приняли новые меры поддержки военнослужащих и их семей, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно telegram-каналу "Югра Официально", в ходе очередного заседания, в целях исполнения распоряжения правительство Югры одобрило установление возможности однократного бесплатного получения земельных участков.

Право на участки получат: военнослужащие, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии России и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции и являющиеся ветеранами боевых действий и члены семей указанных военнослужащих и лицами, погибшими вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.