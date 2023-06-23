Минпромторг дал согласие на перенос авиасалона МАКС на 2024 год

Минпромторг дал согласие на перенос международного авиасалона МАКС на 2024 год, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Поэтому, вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договора сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя", - сказал Кладов ТАСС.

Ранее источник ТАСС сообщал, что проведение авиационного салона МАКС в подмосковном Жуковском в этом году отменено. Причины не назывались.

В этом году МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля.