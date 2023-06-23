Погорельцы из уральского поселка Сосьва получили сертификаты на покупку жилья

Первые 19 сертификатов на покупку жилья получили погорельцы из уральского поселка Сосьва. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уральцы могли выбрать между получением готовых квартир и индивидуальных домов, которые сейчас строятся, и сертификатом, позволяющим приобрести недвижимость в любой точке региона. В итоге сертификат на покупку жилья выбрали 57 семей. Сумма выплаты зависит от площади утраченного жилья и стоимости квадратного метра на вторичном рынке в муниципалитете.

Сегодня в Сосьве продолжается строительство трехэтажного дома, а также индивидуальных жилых домов. Их возведение должно закончиться в начале осени.

Напомним, ранее жителям поселка Сосьва списали долги по кредитам после пожара, в котором они потеряли свои дома. Речь идет о сотрудниках и пенсионерах ГУФСИН.