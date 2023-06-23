23 Июня 2023
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Фото: НПО Энергомаш

В подразделении "Роскосмоса" выпустили первый образец самого мощного ракетного двигателя в мире

В Научно-производственном объединении Энергомаш (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") завершили изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты-носителя "Союз-5". В этом году планируется закончить сборку РД-171МВ для второй летной ракеты "Союз-5" и произвести двигатель для третьей летной ракеты.

Договор по программе создания двигателя РД-171МВ был подписан 22 февраля 2019 г., однако работы были опережающе развернуты еще летом 2017 г., сообщает "Роскосмос".

Ранее в госкорпорации сообщили, что РД-170/171, имея тягу в вакууме 806 тонн-сил (тс), является самым мощным в мире двигателем из применявшихся в ракетах.

Ракета с двигателем РД-171МВ(2023)|Фото: НПО Энергомаш

Теги: "Роскосмос", Энергомаш, двигатель, РД-171МВ


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