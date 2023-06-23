23 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин проинспектировал ход работ по возведению соцобъектов в Ахтубинске

Губернатор Астраханской области проинспектировал ход работ по строительству двух детских садов в Ахтубинске. Каждый детсад рассчитан на 120 мест.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Темпы хорошие, к концу года сдадим оба объекта", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Подрядчик использует технологию, ускоряющую процесс – сборные железобетонные конструкции. Изготовлены эти конструкции, кстати, в Астраханской области. Внутри закладывается утеплитель и сразу сформированы отверстия для последующей прокладки коммуникаций. При этом, они проходят проверку качества ещё на заводе, после этого уже на площадке собираются как конструктор - быстро, просто, качественно и с сокращением времени отделочных работ в 10 раз.

стройка, строительные конструкции, грузовик(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Губернатор также побывал в  парке «Летный», где  уже отдыхают горожане, но ещё идут работы в рамках следующих этапов благоустройства по программе ФКГС.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Предстоит доукладка тротуарной плитки, монтаж доп.освещения и световых гирлянд, оснащение детских, спортивных, игровых площадок и зоны воркаут, а также укладка газона и высадка крупномерных деревьев. До 2025 года завершим все работы", - заверил Игорь Бабушкин.

парк, фонтаны, cквер(2023)|Фото: t.me/babushkin30

При этом, губернатор отметил, что есть и неприятный момент: в парке уже зафиксированы акты вандализма.

сквер, парк, молодежь(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Некоторые отдыхающие проверяют на прочность конструкции, купаются в чаше фонтана, повреждая форсунки (каждая стоит 300 тысяч!), воруют урны. Умудрились даже выбить доски навеса над качелями. Приняли решение добавить к 15-ти имеющимся видеокамерам ещё 20 дополнительных. Также рассчитываем на помощь полиции. Предупреждаю, каждый выявленный случай пресекать будут жестко", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Также глава региона заехал на площадку строящегося ФОКа. Здесь возведут многофункциональное футбольное поле, закрытую спортивную площадку, тренажерный зал, раздевалки. В июле строители начнут собирать каркас, чуть позже – благоустраивать территорию. Стройконтракт рассчитан до конца декабря. Также губернатор поручил найти возможность привести в порядок и территорию возле находящейся рядом школы.

Теги: игорь бабушкин, благоустройство, ахтубинск, акты вандализма, фок,


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