Игорь Бабушкин проинспектировал ход работ по возведению соцобъектов в Ахтубинске

Губернатор Астраханской области проинспектировал ход работ по строительству двух детских садов в Ахтубинске. Каждый детсад рассчитан на 120 мест.

"Темпы хорошие, к концу года сдадим оба объекта", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Подрядчик использует технологию, ускоряющую процесс – сборные железобетонные конструкции. Изготовлены эти конструкции, кстати, в Астраханской области. Внутри закладывается утеплитель и сразу сформированы отверстия для последующей прокладки коммуникаций. При этом, они проходят проверку качества ещё на заводе, после этого уже на площадке собираются как конструктор - быстро, просто, качественно и с сокращением времени отделочных работ в 10 раз.

Губернатор также побывал в парке «Летный», где уже отдыхают горожане, но ещё идут работы в рамках следующих этапов благоустройства по программе ФКГС.

"Предстоит доукладка тротуарной плитки, монтаж доп.освещения и световых гирлянд, оснащение детских, спортивных, игровых площадок и зоны воркаут, а также укладка газона и высадка крупномерных деревьев. До 2025 года завершим все работы", - заверил Игорь Бабушкин.

При этом, губернатор отметил, что есть и неприятный момент: в парке уже зафиксированы акты вандализма.

"Некоторые отдыхающие проверяют на прочность конструкции, купаются в чаше фонтана, повреждая форсунки (каждая стоит 300 тысяч!), воруют урны. Умудрились даже выбить доски навеса над качелями. Приняли решение добавить к 15-ти имеющимся видеокамерам ещё 20 дополнительных. Также рассчитываем на помощь полиции. Предупреждаю, каждый выявленный случай пресекать будут жестко", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Также глава региона заехал на площадку строящегося ФОКа. Здесь возведут многофункциональное футбольное поле, закрытую спортивную площадку, тренажерный зал, раздевалки. В июле строители начнут собирать каркас, чуть позже – благоустраивать территорию. Стройконтракт рассчитан до конца декабря. Также губернатор поручил найти возможность привести в порядок и территорию возле находящейся рядом школы.