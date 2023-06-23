23 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Российские школьники будут изучать "глубинные причины начала СВО" весь 11 класс

Российские школьники будут на протяжении всего 11 класса изучать "глубинные причины начала СВО". Частично это займет и программу 10-го класса, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее о таких планах изменения программы не сообщалось.

"Ведь специальная военная операция, по большому счету, началась не 24 февраля. Причины начала специальной военной операции намного раньше и намного глубже. Это фактически попытка раскола и со стороны Соединенных Штатов Америки. Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й", - заявил Кравцов в интервью РИА Новости.

Теги: сво, школа, сергей кравцов


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