23 Июня 2023
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Фото: 61.mchs.gov.ru

В Челябинской области отменили особый противопожарный режим

В Челябинской области с 23 июня отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

При этом южноуральцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, в Челябинской области особый противопожарный режим был введен с 12 апреля. Жителям было запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей.

Теги: противопожарный режим, Алексей Текслер,


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