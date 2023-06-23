12-летнее содержание "Ельцин-центра" обошлось в 20 млрд рублей

23 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

12-летнее содержание "Ельцин-центра" обошлось в 20 млрд рублей

С 2010 года на содержание "Ельцин Центра" в Екатеринбурге ушло 19,7 млрд рублей. Данные отчетности проанализировали в "Равенство.Медиа". Хотя "ЕЦ" был открыт в 2015 году, но идея реализуется с конца 2000-х, строительство здания оценивалось в 13 млрд.

Только в 2022 году Центр потратил 708 млн рублей, 368 из которых (52%) были взяты из бюджета. По данным "Равенства", 190 млн передал Норникель, 37% которого принадлежит Владимиру Потанину, 105 млн выделил зять Ельцина Владимир Юмашев, 86 млн поступили из Фонда Ельцина, которым управляет его дочь с супругом, а также Волошин и Чубайс. 106 тыс. за год у "Ельцин-центра" пошло на оплату труда, 31 млн – на содержание аппарата управления, чья зарплата составляет 180 тыс. руб. в мес. Помимо этого, ЕЦ якобы регулярно жертвуют средства олигархи из списка Forbes: Абрамович, Усманов, Дерипаска, Прохоров, Гуцериев и т.д.

Выручка от аренды большей части 8-этажного здания в прошлом году составила 261 млн руб., которые получил владелец Фонда Ельцина - ООО "Агора-Центра". При этом сам комплекс "Ельцин Центру" был передан государством в бесплатную аренду.

Ежегодно ЕЦ посещают до 250 тыс. человек, на каждого из которых предусмотрено 2 тыс. 832 рубля. Издание приводит в пример Мавзолей Ленина, который ежегодно посещают 450 тыс. человек, на каждого из которых приходится всего 38 руб., что в 75 раз меньше. Это позволяет Мавзолею тратить в год только 13-17 млн руб.

Ельцин-центр в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Проанализировав финансовую составляющую "Ельцин-центра", "Равенство. Медиа" напоминает, что ЕЦ нередко упрекали во "лживой антироссийской пропаганде, обелении преступлений Ельцина и насаждении идеологии внешнего врага". Среди них: сравнение георгиевской ленты с носовым платком, обеление немцев во время войны, выпуск словаря, где слово "гнить" означало "жить в России", пьеса "Кот икает и пукает одновременно", где посылом служила идея побега из РФ, а закрепило эту "коллекцию" выступление ЕЦ против специальной военной операции. Упомянули также и недавнее посещение Центра помощником президента Владимиром Мединским, который, по данным издания, отметил, что "не даст ЕЦ в обиду".

Ранее сообщалось, что построенный на бюджетные деньги "Ельцин-центр" могут признать иностранным агентом. Однако позже выяснилось, что Минюст не может проверять центр из-за положений закона о президентских музеях. И от визита Мединского общественность ждала если не ясности по поводу дальнейшей судьбы центра, то, по крайней мере, публичности в этом вопросе. Тем временем, в Москве будет построен свой филиал ЕЦ за 1,5 млрд руб., для чего в бесплатную аренду на 49 лет передадут усадьбу Долгоруковых-Бобринских.

Теги: Ельцин Центр, содержание, проверка, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети