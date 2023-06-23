12-летнее содержание "Ельцин-центра" обошлось в 20 млрд рублей

С 2010 года на содержание "Ельцин Центра" в Екатеринбурге ушло 19,7 млрд рублей. Данные отчетности проанализировали в "Равенство.Медиа". Хотя "ЕЦ" был открыт в 2015 году, но идея реализуется с конца 2000-х, строительство здания оценивалось в 13 млрд.

Только в 2022 году Центр потратил 708 млн рублей, 368 из которых (52%) были взяты из бюджета. По данным "Равенства", 190 млн передал Норникель, 37% которого принадлежит Владимиру Потанину, 105 млн выделил зять Ельцина Владимир Юмашев, 86 млн поступили из Фонда Ельцина, которым управляет его дочь с супругом, а также Волошин и Чубайс. 106 тыс. за год у "Ельцин-центра" пошло на оплату труда, 31 млн – на содержание аппарата управления, чья зарплата составляет 180 тыс. руб. в мес. Помимо этого, ЕЦ якобы регулярно жертвуют средства олигархи из списка Forbes: Абрамович, Усманов, Дерипаска, Прохоров, Гуцериев и т.д.

Выручка от аренды большей части 8-этажного здания в прошлом году составила 261 млн руб., которые получил владелец Фонда Ельцина - ООО "Агора-Центра". При этом сам комплекс "Ельцин Центру" был передан государством в бесплатную аренду.

Ежегодно ЕЦ посещают до 250 тыс. человек, на каждого из которых предусмотрено 2 тыс. 832 рубля. Издание приводит в пример Мавзолей Ленина, который ежегодно посещают 450 тыс. человек, на каждого из которых приходится всего 38 руб., что в 75 раз меньше. Это позволяет Мавзолею тратить в год только 13-17 млн руб.

Проанализировав финансовую составляющую "Ельцин-центра", "Равенство. Медиа" напоминает, что ЕЦ нередко упрекали во "лживой антироссийской пропаганде, обелении преступлений Ельцина и насаждении идеологии внешнего врага". Среди них: сравнение георгиевской ленты с носовым платком, обеление немцев во время войны, выпуск словаря, где слово "гнить" означало "жить в России", пьеса "Кот икает и пукает одновременно", где посылом служила идея побега из РФ, а закрепило эту "коллекцию" выступление ЕЦ против специальной военной операции. Упомянули также и недавнее посещение Центра помощником президента Владимиром Мединским, который, по данным издания, отметил, что "не даст ЕЦ в обиду".

Ранее сообщалось, что построенный на бюджетные деньги "Ельцин-центр" могут признать иностранным агентом. Однако позже выяснилось, что Минюст не может проверять центр из-за положений закона о президентских музеях. И от визита Мединского общественность ждала если не ясности по поводу дальнейшей судьбы центра, то, по крайней мере, публичности в этом вопросе. Тем временем, в Москве будет построен свой филиал ЕЦ за 1,5 млрд руб., для чего в бесплатную аренду на 49 лет передадут усадьбу Долгоруковых-Бобринских.