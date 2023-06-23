Двое граждан Казахстана задержаны за поджог релейных шкафов в Москве, - Baza

В Москве задержали двух граждан Казахстана по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге недалеко от Варшавского шоссе, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, задержанные рассказали, что за поджог им заплатили 30 тысяч рублей, которые они получили на криптокошелек. Задание они получали через мессенджер.

Возбуждено дело по статье 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

В мае неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве. Инцидент произошел в районе станции Чухлинка на улице Карачаровской. Один из очевидцев сообщил полицейским, что видел троих мужчин, взламывающих замки.