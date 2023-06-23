23 Июня 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

В одном из районов Киева объявлена всеобщая мобилизация

Вслед за Ивано-Франковской областью всеобщая мобилизация объявлена в Оболонском районе Киева, пишет украинское издание "Страна".

Всем военнообязанным мужчинам необходимо явиться в военкомат в десятидневный срок, гласит приказ главы Оболонского территориального центра комплектования. Причем он касается всех, кто просто проживает в районе, даже без прописки. За неисполнение приказа грозит уголовная ответственность. Правда, о мобилизации в других районах Киева пока не сообщалось.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев пишет, что в Киеве ранее не педалировали тему мобилизации. Видео случаев принудительной мобилизации из Киева практически не было. Работали рестораны, кинотеатры.

"И теперь мобилизация. То, что Зеленский объявил принудительную мобилизацию в Киеве, говорит о том, что для Зеленского ситуация критичная", - считает он.

Теги: украина, мобилизация


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