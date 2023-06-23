В Челябинске вандалы повредили более 30 надгробий на кладбище

В Челябинске вандалы повредили надгробные памятники на кладбище "Градское". По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сообщение о повреждении надгробий поступило в полицию 22 июня. Неизвестные лица повалили на землю 31 надгробный памятник, у восьми памятников есть повреждения в виде сломанных частей.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений).

В полиции рассказали, что сейчас устанавливаются возможные свидетели и очевидцы. Создана специализированная следственно-оперативная группа