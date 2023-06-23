Макрон возьмет трубку, если Путин ему позвонит

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что открыт для разговора с Владимиром Путиным.

"Если Путин позвонит мне, чтобы что-то предложить, я отвечу, поскольку Франция всегда была державой-посредником", - сказал глава государства.

В то же время он отметил, что у него "нет причин звонить" Путину первым.

На первоначальном этапе СВО Макрон буквально в ежедневном режиме созванивался с российским лидером, что даже стало предметом шуток. Но по прошествии нескольких месяцев инициатива французского президента сошла на нет. Он заявил, что не видит перспектив в таких звонках.