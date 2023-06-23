В Эстонии заявили о введении 11-го пакета санкций против России

В МИД Эстонии заявили о вступлении в силу 11-го пакета антироссийских санкций.

В пакет включены, например, возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подпадающие под санкции товары поступают в Россию. Запрещается перевозка грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России, а судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запрещается заход в порты ЕС, пишет РБК. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.

В начале мая 2023 г. замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква выразил мнение, что украинской стороне не нравится скорость принятия европейскими партнерами санкций в отношении России. По мнению Жовквы, санкции должны носить глобальный характер и действовать мгновенно.

Жовква помнит, как вскоре после начала СВО президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что санкции (против России) должны быть не только действенными, но и мгновенными, заявил он в интервью. Возможно, говорит чиновник, не всегда так происходит в силу того, что те или иные санкции имеют отлагательный период, какие-то исключения, и с этим также следует бороться на уровне мышления тех стран, которые применяют такие санкции. Союзникам Украины, отметил Жовква, необходимо использовать максимальное количество существующих рычагов, чтобы оказать давление на Россию.

Напомним, ранее выяснилось, что ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию в рамках нового (11-го) пакета антироссийских санкций. Это предложение рассматривается с целью борьбы с обходом уже введенных ограничений в отношении Москвы. В Евросоюзе также рассматривают меры против судов, отключающих транспондеры.