23 Июня 2023
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Фото: КС УГМК

Спортсмены КС УГМК победили на чемпионате России по пляжному самбо

В Оренбурге определились победители и призеры чемпионата России по пляжному самбо, который проводится уже в третий раз. Из спортсменов УГМК победителем, а заодно и обладателем путевки на чемпионат мира в сентябре в Доминикане стал опытный в этой дисциплине боец Артур Хапцев (88+ кг).

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, компанию ему составит молодой Дамир Шамсутдинов, выигравший в категории до 58 кг. В категории до 71 кг третьим был Егор Смертин, в категории до 88 кг второе место на счету Турпалали Гусиханова, а в супертяжелом весе бронзу взял Дмитрий Торгашов.

чемпионат России по пляжному самбо(2023)|Фото: КС УГМК

"Ребята выступили очень достойно. Артура Хапцева уже смело можно назвать специалистом в этом виде. Это его третий чемпионат, и он везде был лучшим. Прекрасный дебют получился у Дамира Шамсутдинова. Немного обидно за Дмитрия Торгашова. Он был отлично готов, но правила пляжного самбо лишили его главного козыря – борьбы в партере", - подвел итоги турнира главный тренер КС УГМК Михаил Суханов.

Во второй день соревнований спортсмены КС УГМК помогли сборной УрФО выиграть командное первенство.

чемпионат России по пляжному самбо(2023)|Фото: КС УГМК

Теги: самбо, УГМК, чемпионат


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