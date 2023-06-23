Спортсмены КС УГМК победили на чемпионате России по пляжному самбо

В Оренбурге определились победители и призеры чемпионата России по пляжному самбо, который проводится уже в третий раз. Из спортсменов УГМК победителем, а заодно и обладателем путевки на чемпионат мира в сентябре в Доминикане стал опытный в этой дисциплине боец Артур Хапцев (88+ кг).

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, компанию ему составит молодой Дамир Шамсутдинов, выигравший в категории до 58 кг. В категории до 71 кг третьим был Егор Смертин, в категории до 88 кг второе место на счету Турпалали Гусиханова, а в супертяжелом весе бронзу взял Дмитрий Торгашов.

"Ребята выступили очень достойно. Артура Хапцева уже смело можно назвать специалистом в этом виде. Это его третий чемпионат, и он везде был лучшим. Прекрасный дебют получился у Дамира Шамсутдинова. Немного обидно за Дмитрия Торгашова. Он был отлично готов, но правила пляжного самбо лишили его главного козыря – борьбы в партере", - подвел итоги турнира главный тренер КС УГМК Михаил Суханов.

Во второй день соревнований спортсмены КС УГМК помогли сборной УрФО выиграть командное первенство.