23 Июня 2023
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Политика Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Зеленский анонсировал новые шаги по "духовной независимости" его режима

Владимир Зеленский анонсировал "новые шаги относительно духовной независимости" его режима. Он заявил об этом в новом видеобращении.
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Зеленский сказал, что с Россией "действительно не может быть духовных связей". И настанет момент, когда все связи с Россией будут разорваны.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что цель украинского режима - как раз разорвать духовные связи с Россией.

Православный публицист Александр Вознесенский отмечает, что чем больше проблем на фронте у боевиков, тем больше Зеленский будет педалировать тему религии и уничтожения УПЦ.

"Теперь... Зеленский анонсировал мощный удар по УПЦ. Вероятно, речь идет про окончательный отжим лавр. Это, видимо, по задумке политтехнологов Зеленского должно информационно перекрыть в обществе огромный негатив от колоссальных потерь в ходе так называемого контрнаступления", - написал Вознесенский.

Недавно депутат Рады от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что уже летом будут приняты законы, и УПЦ официально будет запрещена. Церкви придется перейти в катакомбы. А оставшиеся 50-100 тысяч верующих "исчезнут".

Теги: зеленский, украина, церковь, УПЦ


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