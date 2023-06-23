23 Июня 2023
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Фото:riac34.ru

В Подмосковье инспекторы с четырех утра караулили слив нечистот в приток Москвы-реки

Росприроднадзор выявил слив нечистот в реку Пахру (приток Москвы-реки) в Раменском районе Подмосковья. Местный утилизатор ООО "Экопромтехнология" сливает неочищенные канализационные стоки прямо в реку рядом с селом Константиново.

"За помощью жители села обратились к нам. Они предупредили об очередном сбросе, и наши инспекторы экстренно выехали на место. Дежурили там с 4 утра, чтобы зафиксировать залповый сброс", - рассказала в своем блоге глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, вместо очистных сооружений на месте "просто ямы".

"Компания получила разрешение на строительство сливных карт, но дальше дело не пошло. Запах в округе стоит чудовищный. Специалисты ЦЛАТИ отобрали пробы. Когда получим результаты, произведём расчёт ущерба и передадим материалы в прокуратуру. Далее пойдём с проверкой на предприятие. Наши выводы направим в Следственный комитет. Надеемся на помощь со стороны правоохранителей. За такую наглость по отношению к природе и людям загрязнитель должен ответить по всей строгости закона", - заявила Радионова.

Теги: слив, нечистоты, росприроднадзор


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