Сотрудникам Уральской авиабазы задерживают зарплату за тушение лесных пожаров

Сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов столкнулись с задержкой зарплаты за тушение лесных пожаров в мае этого года. Об этом Накануне.RU рассказал глава первичной профсоюзной организации, начальник учебного центра Дмитрий Реус.

По его данным, на сегодняшний день сумма невыплаченных денег составляет 41 млн рублей.

"Каждый день задолженность увеличивается. Перспективы непонятны. Всего с долгами столкнулись более 500 человек, в том числе около 300 сотрудников наземной службы и 150 – авиаотделения", - сообщил Реус.

Он отметил, что деньги выплатить обещают, но сроки неизвестны.

"Обещания мы слышим третий год от губернатора, его замов и министров. Как новый приходит – начинает по-новой обещать. Понятно, что деньги будут, никуда не денутся, но когда – ответить никто не может", – рассказал представитель профсоюза.

По его словам, более 60% получают в межсезонье доплату по МРОТ.

"В сезоне за счет пожаров люди зарабатывали, в основном, в командировках в другие регионы, потому как здесь не так много было пожаров. Но этот год показал, что нужно финансирование. Как говорят, нужно кормить свою армию, а не чужую", – заявил Дмитрий Реус.

В Свердловской области за предупреждение чрезвычайных ситуаций, защиту населения от них, а также организацию выполнения и осуществления мер пожарной безопасности отвечает министерство общественной безопасности. Сообщалось, что бюджет ведомства составляет порядка 2 млрд рублей в год, в 2022 году он составил 2,5 млрд рублей, а за минувшие 12 месяцев министерство отчиталось о полном достижении или даже перевыполнении всех целевых показателей в части обеспечения пожарной охраны. Однако масштабы стихийного бедствия в Свердловской области косвенно указывают на то, что обеспеченность пожарных по факту ниже, а финансирование, вероятно, не в полной мере дошло до конечных получателей.

Реус отметил, что на сегодняшний день непонятно, как вопрос решится.

"Одни надеются на федеральные деньги, но они, как правило, приходят в конце декабря. Ясности никакой, одни обещания. А самое интересное, что сегодня у учреждения нет денег, чтобы выплатить зарплату за июнь. А люди все так же работали на пожарах, может быть, не так активно, как в апреле-мае, но работали. Что будет дальше – пока никто ничего не говорит. Куйвашеву (губернатор Свердловской области, – прим. ред.) вопрос в письменном виде задан", – заключил Дмитрий Реус.

Напомним, сегодня свердловские власти заявили о ликвидации всех лесных пожаров в регионе.