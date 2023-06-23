Нетаньяху: Западное оружие, поставленное Киеву, уже появилось у границ Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ.

В интервью газете The Jerusalem Post он пояснил, что это одна из причин, по которой еврейское государство воздерживается от военной помощи Киеву, опасаясь, что израильское вооружение таким же образом попадет в руки Ирана.

"Кстати говоря, это не теоретическая возможность", - отметил Нетаньяху. "Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ", - цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД РФ заявляли, что западное оружие из-за коррупции на Украине перепродается в разные точки мира, попадает в руки преступников и террористов. Из-за поставок на Украину ПЗРК и ПТРК впору ставить вопрос об угрозах безопасности гражданского авиасообщения во всем мире, отмечали в ведомстве.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял, что на Западе знают, что поставляемое ВСУ оружие попадает на черный рынок, но западные СМИ это замалчивают. По данным Херша, командиры на уровне полковников лично занимались перепродажей поступившего из США оружия на черном рынке.