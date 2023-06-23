Варфоломей выступил против России и традиционализма

Экуменический патриарх Варфоломей выступил против традиционализма под лидерством России и призвал к экуменизму, в основе которого не лежали бы только христианские ценности. Это важное заявление он сделал на Ассамблее европейских церквей в Таллине.

Выступление Варфоломея во многом является программным и проливает свет на причины церковного и цивилизационного противостояния. Он заявил, что его цель - "прославлять и утверждать экуменический дух среди наших различных церквей, сообществ и конфессий" (экуменизм - это "христианский глобализм", запущенный в начале ХХ века и фактически отрицающий православие).

Глава Фанара признал, что Европа больше не является христианской, европейцы не отождествяют себя с христианством и не религозны. Однако это не проблема, и экуменизм должен объединять всех. Идея христианской Европы ему не нравится, так как она "привела к насилию среди христианских церквей, поскольку они боролись за то, какое христианство будет доминировать в Европе". А вот в экуменическом движении признаются и уважаются различия. Фактически Варфоломей подписался под идеей политкорректной и толерантной единой мировой религии.

Очень важное заявление было сделано в отношении России и традиционных ценностей, на базе которых многие предлагают объединяться.

"Этот "новый экуменизм" зашел даже так далеко, что назначил президента РФ Владимира Путина своим политическим лидером, а предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла - ее духовным лидером. Если в ХХ веке экуменизм был задуман как способ внести свой вклад в достижение видения общей человечности и общего блага, то "новый экуменизм" ХХI века является силой разделения и разрушения, он по сути своей неэкуменичен, если не антиэкуменичен", - подчеркнул Варфоломей.

Он обвинил Россию в "атаке" на свои исторические земли и отстаивании православного вероучения, которое не допускает компромисса с западными представлениями.

Ранее Варфоломей неоднократно заявлял, что мечтает об объединении с Ватиканом.