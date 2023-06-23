23 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске застройщикам предложили 22 участка с аварийным жильем под КРТ

Челябинским застройщикам на встрече с главой города Натальей Котовой предложили 22 территории под комплексное освоение территории (КРТ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, в настоящий момент город не расширяется по внешнему периметру, и нужно осваивать внутренние ресурсы. Застройщики, возводя свои объекты на потенциальных площадках, окажут большое содействие городу в части сокращения аварийного жилфонда с помощью КРТ.

Сейчас мэрия рассматривает 55 территорий под КРТ. Их общая площадь 344 га, где может быть возведено 6,6 млн кв.м. жилья. На 22 территориях расположены 54 аварийных дома общей площадью 52 тысячи кв. м., в которых проживает 902 семьи. Именно эти территории предложили застройщикам для комплексного освоения.

В течение месяца застройщики должны дать обратную связь. Власти города рассчитывают, что они заинтересуются таким механизмом работы.

Теги: КРТ, застройщик, строительство,


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