23 Июня 2023
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Фото: Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

Уральские таможенники задержали посылку из 50 пластинок рок-бэндов 70-90-ых

Уральское таможенное управление конфисковало 50 пластинок рок-бэндов 70-90-ых. Посылку из Германии заказал житель Среднего Урала, однако вместо нее получит штраф, который может превысить стоимость пластинок почти вдвое.

Как сообщили Накануне.RU в отделе по связям с общественностью УТУ, среди альбомов PINK FLOYD, DEEP PURPLE, QUEEN, A-HA, STATUS QUO, ZZ TOP и еще 18 коллективов, был обнаружен незадекларированный альбом "Exercise" группы NAZARETH. Набор виниловых записей коллекционер оценил в 350 евро.

Коллекция виниловых пластинок, не прошедшая таможню(2023)|Фото: Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

"При пересылке товаров в международных почтовых отправлениях физическим лицам нужно быть внимательными при заполнении документов. Получателю выходит дешевле уплатить таможенную пошлину, чем в случае недекларирования оплатить штраф и лишиться посылки", – пояснил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Одна из коллекции виниловых пластинок, не прошедшая таможню(2023)|Фото: Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

В отношении меломана возбуждено административное дело по факту недекларирования товаров. Расследование продолжается, но уже известно, что уральцу грозит штраф до двукратной стоимости незадекларированного товара. При этом, записи ему никто не вернет.

Напоминаем, что в международных почтовых отправлениях беспошлинно разрешено пересылать товары общим весом не более 31 кг и стоимостью 200 евро. При несоблюдении указанных лимитов получателю необходимо уплатить таможенную пошлину из расчета 2 евро за килограмм дополнительного веса или 15% от суммы превышения стоимости.

Теги: пластинка, таможня, рок


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