В Тюменской области отменяется особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Тюменской области отменяется с 26 июня, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Решение принято в связи со стабилизацией обстановки, а также установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Глава региона призвал жителей Тюменской области строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.

Напомним, особый противопожарный режим действовал в регионе с 3 апреля. Жителям региона было запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запретили проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

С 1 июня в Тюмени отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за природных пожаров.

В начале мая в Тюменской области жителей деревень начали эвакуировать из-за угрозы лесных пожаров. 6 мая сообщалось, что огонь снова окружил горевшее до этого село Успенка, которое находится в 30 километрах от Тюмени. 10 мая в МЧС заявили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенным пунктам Тюменской области.