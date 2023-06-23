Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты от фракции ЛДПР сегодня внесут в Госдуму на рассмотрение законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в вузы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Авторы инициативы заявляют, что формат ЕГЭ неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний школьников.

В ЛДПР обратили внимание, что количество выпускников школ в целом по стране, сдавших ЕГЭ в сумме на максимально возможные 300 баллов, в сравнении с 2022 годом резко снизилось.

Это свидетельствует о том, что ЕГЭ давно изжил себя как инструмент оценки знаний, полагают авторы инициативы.

В мае первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что будет вместе с единомышленниками и родительским сообществом добиваться отмены ЕГЭ.

Отменить ЕГЭ призывает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее допустил, что ЕГЭ может быть отменен, но это "требует очень серьезного обсуждения". В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что не видит перспективы отмены в ближайшие десять лет ЕГЭ как формы экзамена.