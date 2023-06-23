23 Июня 2023
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Фото: Reuters/Mike Blake

Мать Илона Маска запретила ему выходить на бой против Марка Цукерберга

75-летняя мать миллиардера Илона Маска Мэй заявила, что запретила сыну биться с Марком Цукербергом в октагоне. "Вообще-то, я отменила поединок. Бой только на словах, сидя в креслах", - написала она в твиттере.

Скорее всего, известная модель Мэй Маск такими словами расстроила не только сына и его противника, но и главу UFC Дэйна Уайта, который уже посчитал прибыли, которые сулила трансляция боя. По мнению Уайта, этот поединок мог бы стать самым просматриваемым в истории.

Как все началось

Создатель компании Meta* (признана в России экстремистской, запрещена) Марк Цукерберг неожиданно принял предложение Илона Маска (Tesla, SpaceX) о поединке в клетке.

Ранее Маск (вероятно, в шутку) написал в Твиттере, что "готов к бою в клетке" с Цукербергом. В ответ Цукерберг опубликовал в своем Instagram** скриншот твита Маска с подписью "отправь мне место".

И Маск ответил: "Октагон в Вегасе". Он также написал о своей тактике боя. "У меня есть отличный прием, который я называю "Морж": я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю".

Марк Цукерберг(2016)|Фото:Facebook

Издание Verge оценило перспективы победы обоих атлетов. С точки зрения физических параметров 51-летний Маск имеет преимущество над Цукербергом. Создатель Tesla заявлял, что "участвовал в настоящих жестких уличных драках" в детстве на своей родине в ЮАР. С другой стороны, 39-летний Цукерберг занялся боевыми искусствами и уже выигрывает турниры по джиу-джитсу.

Ранее Маск уже вызывал на бой президента России Владимира Путина.

Между тем, в соцсетях шутят, что во всей этой истории не у дел остался создатель Telegram Павел Дуров, который, судя по фото в его соцсетях, является самым подготовленным к поединкам в этой компании.

Павел Дуров(2017)|Фото:instagram.com/durov

*по решению российского суда считается экстремистской организацией, запрещена в РФ

**принадлежит Meta – компании, которая по решению российского суда считается экстремистской организацией, запрещена в РФ

Теги: мэй маск, илон маск, марк цукерберг


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Ранее 22.06.2023 14:58 Мск Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на бой в октагоне

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