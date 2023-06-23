Депутаты Заксобрания Иркутской области предложили разработать программу развития территорий, где расположены военные гарнизоны

Парламентский запрос о необходимости разработки программы развития социальной инфраструктуры в муниципалитетах, где расположены военные гарнизоны, принят на 70-й сессии парламента Иркутской области, заседание которого состоялось 21 июня под председательством Александра Ведерникова.

Обращение в адрес органов исполнительной власти поддержали депутаты большинства политических фракций в Законодательном Собрании Иркутской области.

«Проблемы с развитием таких территорий многогранны и без государственной поддержки справиться с ними муниципалитеты не смогут. Ситуация осложняется тем, что земля и социальные объекты находятся в собственности Министерства обороны РФ. Время на согласование различных проектов исчисляется годами, поэтому гарнизоны никогда не смогут быть первыми в рейтингах существующих программ. Между тем, в этих населенных пунктах живут военнослужащие, которые, в том числе, являются участниками специальной военной операции и их семьи. Наша задача помочь восстановить в гарнизонах социальную инфраструктуру. Для этого нужна отдельная госпрограмма с собственной системой рейтингов», – отметил Александр Ведерников.

Спикер областного парламента рассказал, что во время рабочих поездок парламентарии посещали территории гарнизонов.

Так, в Усолье-7 нет ни одного спортивного объекта, нет даже аптеки. При поддержке депутатского корпуса ЗакСобрания удалось начать ремонт Дома офицеров и строительство амбулатории в поселке Средний.