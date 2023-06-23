Депутаты Заксобрания Иркутской области предложили разработать программу развития территорий, где расположены военные гарнизоны

23 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Депутаты Заксобрания Иркутской области предложили разработать программу развития территорий, где расположены военные гарнизоны

Парламентский запрос о необходимости разработки программы развития социальной инфраструктуры в муниципалитетах, где расположены военные гарнизоны, принят на 70-й сессии парламента Иркутской области, заседание которого состоялось 21 июня под председательством Александра Ведерникова.

Обращение в адрес органов исполнительной власти поддержали депутаты большинства политических фракций в Законодательном Собрании Иркутской области.

ЗакСО Иркутской области, александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

«Проблемы с развитием таких территорий многогранны и без государственной поддержки справиться с ними муниципалитеты не смогут. Ситуация осложняется тем, что земля и социальные объекты находятся в собственности Министерства обороны РФ. Время на согласование различных проектов исчисляется годами, поэтому гарнизоны никогда не смогут быть первыми в рейтингах существующих программ. Между тем, в этих населенных пунктах живут военнослужащие, которые, в том числе, являются участниками специальной военной операции и их семьи. Наша задача помочь восстановить в гарнизонах социальную инфраструктуру. Для этого нужна отдельная госпрограмма с собственной системой рейтингов», – отметил Александр Ведерников.

Спикер областного парламента рассказал, что во время рабочих поездок парламентарии посещали территории гарнизонов.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Так, в Усолье-7 нет ни одного спортивного объекта, нет даже аптеки. При поддержке депутатского корпуса ЗакСобрания удалось начать ремонт Дома офицеров и строительство амбулатории в поселке Средний.

Теги: александр ведерников, социальная инфраструктура, военные гарнизоны


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети