23 Июня 2023
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Фото: ТюмГУ

Фальков заявил о сотнях диссертационных советов, где не защищаются диссертации

В России действуют сотни диссертационных советов, которые практически не работают, то есть в них не защищаются диссертации. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на пленуме Высшей аттестационной комиссии (ВАК), сообщает пресс-служба ведомства.
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В 240 диссоветах не было проведено ни одной защиты кандидатской или докторской диссертаций, в 290 не было ни одной кандидатской защиты, в 180 - всего одна. Нужно внимательно присмотреться к этим советам и подготовить предложения по повышению эффективности их работы, сказал министр.

Ранее Минобрнауки и ВАК выступили с инициативой изменить систему научной аттестации. В том числе создавать разовые диссертационные советы численностью от 5 до 9 человек и защиты кандидатских диссертаций по совокупности публикаций.

В 2022 году количество защит диссертаций выросло на 45% по сравнению с 2020 годом. Были введены дистант при защите, создание диссертационных советов численностью от 11 человек, а не от 19, как было раньше.

В апреле профессор Самарского университета, поэт и философ Виталий Лехциер заявил об имитации научной жизни в России. Одной из порочных практик он считает как раз наличие постоянно действующих диссоветов, в которых при защите диссертаций только два-три члена хорошо понимают, о чем идет речь, а остальные имеют лишь общее представление. По его мнению, советы должны собираться "под диссертацию" из специалистов, хорошо разбирающихся в теме диссертации.

В 2020 году комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований обнаружила почти 24 тыс. статей российских авторов в зарубежных изданиях, представляющих собой переводной плагиат. С 2013 года в западных сборниках резко выросло количество публикаций российских авторов. Как отмечает декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, виной тому политика российских образовательных властей, которые требуют публикаций за рубежом, учитывая это в рейтинге и финансировании вузов.

Теги: диссертации, фальков, наука


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