В Челябинской области суд оставил под домашним арестом главу района по делу о мошенничестве

Челябинский областной суд оставил под домашним арестом главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, меру пресечения обжаловал обвиняемый и просил избрать запрет определенных действий. Он указал, что расследование по делу находится на завершающей стадии, скрываться он не намерен, равно как и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, поскольку преступление не связано с его должностными обязанностями. Под домашним арестом он пробудет до 17 июля.

По версии следствия, в 2019-2021 гг. Шиманович, являясь адвокатом, похитил более 4 млн рублей у коммерческой организации, интересы которой представлял и в отношении которой было открыто конкурсное производство, не внеся из в конкурсную массу после реализации векселя.

Напомним, в 2020 г. в Катав-Ивановском районе со скандалом прошли выборы главы муниципалитета. Большинство депутатов проголосовали против единственного кандидата - действующего главы района Евгения Киршина, затем победителем конкурса стал именно Шиманович.