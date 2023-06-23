23 Июня 2023
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Фото:Pikabu

На аукционе продали письмо Толкина, в котором он описывает работу над "Властелином колец"

В Нью-Йорке с молотка ушло письмо британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, в котором он сравнивает себя с хоббитом.

Лот оценивался в $10-15 тыс., но в итоге был продан почти в два раза дороже первоначальной оценки – за $20 480. Покупатель пожелал остаться анонимным.

Письмо Толкина адресовано его поклоннице, которая первой прислала отзыв на роман "Властелин колец". Это было в 1955 году. В письме автор рассказывает, как сложно ему было работать над книгой, передает РБК.

Толкин пишет, что хотел бы жить в безлюдном месте, а из-за неприязни ко всему новому и авантюрам не может отказаться от привычной еды и табака. "Это очень напоминает описание хоббита", - подчеркивает писатель.

Теги: джон толкин, властелин колец, письмо


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