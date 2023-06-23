23 Июня 2023
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Политика Свердловская область
Фото: страница Вячеслава Ярина / vk.com/viacheslav_iarin

Жарас Мамутбеков стал генеральным консулом Казахстана в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появился генеральный консул Республики Казахстан - им назначен Жарас Мамутбеков, который уже приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом во своих социальных сетях написал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

При наличие генконсула, в уральской столице все еще официально нет самого Генерального консульства Казахстана - его открытие запланировано на время проведения выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Переговорный процесс с казахстанской стороной шел уже давно. Я искренне рад, что Министерству международных и внешнеэкономических связей при поддержке губернатора Свердловской области удалось добиться создания казахстанского консульского учреждения именно в Свердловской области. Это позволит активизировать и бизнес-контакты Свердловской области с Казахстаном, и расширить культурное сотрудничество", - написал Ярин.

Напомним, что Казахстан является вторым после Китая внешнеторговым партнером Свердловской области. В прошлом году он также являлся страной-партнером международной выставки "Иннопрома". В ответ Средний Урал примет участие в "Иннопром. Казахстан", который пройдет в сентябре в Астане.

Теги: Жарас Мамутбеков, консул, Казахстан, Екатеринбург, Генконсульство, Иннопром


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