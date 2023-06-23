ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза за рубеж радиоактивного цезия-137

ФСБ РФ сообщила о задержании пяти человек, пытавшихся вывезти из России килограмм цезия-137 стоимостью 3,5 млн долларов.

По данным ведомства, преступная группа действовала при координации гражданина Украины "в интересах иностранного заказчика". Радиоактивное вещество планировали использовать в зоне СВО "для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России".

Возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде, передает РИА Новости.

Радиоактивный цезий представляет большую опасность при попадании в организм человека. По мнению экспертов, цезий-137 может использоваться в качестве "начинки" для "грязной бомбы".

В начале июня ФСБ РФ сообщила, что украинская военная разведка готовила теракт на территории России с использованием "грязной бомбы". По данным ведомства, в главном управлении разведки минобороны Украины была создана служба, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов и бомбовых ударов по объектам энергетики.