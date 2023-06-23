Названо время первых испытаний подводного беспилотника "Посейдон"

Стало известно, когда состоятся первые испытания подводного беспилотника "Посейдон".

Они запланированы на это лето с морского носителя – атомной подводной лодки "Белгород", сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте. По его словам, в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки "Посейдона".

Напомним, многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 г. на "Севмаше". Штатным носителем "Посейдонов" станет и строящаяся АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены. По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, она будет принята на вооружение России в 2023 г., как и сказал президент Владимир Путин.