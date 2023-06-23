Суд отказал в заочном аресте тюменского адвоката Елены Шиховой, уехавшей из страны

Судья Центрального районного суда Тюмени отказал следователю в заочном аресте Елены Шиховой, которая является адвокатом Виталия Бережного, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Свое решение судья обосновал тем, что арест в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный и (или) межгосударственный розыск, в то время как Елена Шихова объявлена в федеральный.

Елену Шихову МВД России объявило в розыск накануне. Информация об этом опубликована на сайте министерства, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, следователями СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам публикаций в СМИ материалов уголовного дела. Фигурантом дела является Елена Шихова - бывший адвокат Бережного. Ранее в одном из telegram-каналов якобы от лица Шиховой были опубликованы снимки тела ребенка, вещдоки, а также документы. Адвокат имела к ним доступ.

Дело было возбуждено по статье 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия).

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi.

Поначалу свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

После Бережной заявил, будто бы признательные показания у него были выбиты под пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд, где впоследствии был вынесен обвинительный приговор. Бережному дали пожизненный срок.