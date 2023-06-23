Бастрыкину представят доклад из-за травмирования ребенка на аттракционе в Челябинске

Инцидент произошел 2 июня на аттракционе "Беговое колесо". Мальчик получил травму пальца. По данному факту прокуратура и СК проводят проверку.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка на аттракционе в "Арт-сквере" в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.



