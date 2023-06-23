В Екатеринбурге разыскивают жертв педофила

23 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика
Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге разыскивают жертв педофила

Правоохранители разыскивают в Екатеринбурге детей, которые могли стать жертвами местного жителя, задержанного ранее за педофилию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, мужчину обвиняют в особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Сейчас он находится под стражей, однако следователи полагают, что это могло быть не единственным преступлением.

Житель Екатеринбурга, обвиняемый в педофилии(2023)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"Заявление от родителей несовершеннолетней поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района. Сотрудники территориального ОВД задержали фигуранта. После проведения первоочередных мероприятий он был передан следователям СКР", - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Жителей Екатеринбурга и Свердловской области, располагающих какой-либо полезной для дела информацией о возможных преступлениях мужчины, просят сообщить имеющиеся сведения по телефону следователя, в чьем производстве находится данное уголовное дело: 8-922-21-24-633.

Теги: педофилия, обвиняемый, жертва, полиция, СКР


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети