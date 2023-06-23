В Екатеринбурге разыскивают жертв педофила

Правоохранители разыскивают в Екатеринбурге детей, которые могли стать жертвами местного жителя, задержанного ранее за педофилию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, мужчину обвиняют в особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Сейчас он находится под стражей, однако следователи полагают, что это могло быть не единственным преступлением.

"Заявление от родителей несовершеннолетней поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района. Сотрудники территориального ОВД задержали фигуранта. После проведения первоочередных мероприятий он был передан следователям СКР", - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Жителей Екатеринбурга и Свердловской области, располагающих какой-либо полезной для дела информацией о возможных преступлениях мужчины, просят сообщить имеющиеся сведения по телефону следователя, в чьем производстве находится данное уголовное дело: 8-922-21-24-633.

