Александр Моор дал старт строительству нового терминала аэропорта "Рощино"

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в аэропорту Рощино имени Д. И. Менделеева в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационный центр Правительства Тюменской области.

Он дал старт строительству нового терминала, заложив в основание будущего терминала аэропорта капсулу времени. После подписания послания потомкам его упаковали в капсулу, погрузили в основание будущего терминала и залили бетоном.

Реконструкция Рощино запланирована на 2023-2027 годы. Она позволит увеличить пропускную способность с 600 до 1940 пассажиров в час. Площадь увеличится почти в два раза — до 46 000 м2.

В аэропорту появится семь крытых телескопических трапов, 16 кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях, что в два раза больше существующих восьми. Кроме того, в новом аэровокзальном комплексе будет 39 стоек регистрации, из них 11 на международных воздушных линиях (в существующем 15 стоек регистрации, из них пять — на международных воздушных линиях).

Ожидаемый годовой объем пассажирских перевозок составит 3 800 000 пассажиров в год.

Реконструкцию планируется выполнить без остановки работы аэропорта.

"Рощино" - международный аэропорт Тюмени. Расположен в Тюменской области в 13 км к западу от Тюмени. Официальное название аэропорта - "Рощино", название эксплуатанта аэропорта - "Новапорт". Является базовым аэропортом для авиакомпаний "ЮТэйр" и "Ямал". Имеет статус аэропорта федерального значения. В январе 2017 открылся новый терминал. Аэропорт Рощино является центром стыковочных рейсов Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и ХМАО-Югры.