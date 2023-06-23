Россияне задолжали рекордную сумму по кредитным картам

В мае объем просрочки по кредитным картам в России достиг отметки 225 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

Уточняется, что объем соответствующей просрочки обновил исторический максимум, так как достиг 12% от портфеля.

В количественном выражении просрочено почти 6% всех выданных кредитных карт, максимум с октября прошлого года.

Эксперты полагают, что в категорию проблемных вышли карты, выданные как "замена" кредитам наличными в кризисные месяцы 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году на четверть выросло число неплательщиков по кредитам. По итогам января—марта 2023 года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн. Показатель вырос на 25%, или на 2,9 млн, в абсолютном выражении по сравнению с итогом первого квартала 2022 года.