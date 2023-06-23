В поселке Кореиз под Ялтой поврежден газопровод

В поселке Кореиз в пригороде Ялты поврежден газопровод. О причинах не сообщается.

"Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов. На месте работают аварийные службы. Газоснабжение будет восстановлено до конца дня", - пишет в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, ссылаясь на вице-премьера правительства Крыма Игоря Михайличенко.

Накануне в результате обстрела ВСУ ракетой был поврежден Чонгарский мост – он соединяет Крым и Херсонскую область. Сейчас движение перенаправлено по двум другим выездам – через Армянск и Перекоп.