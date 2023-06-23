В Совбезе РФ считают, что Запад стремится оказать негативное влияние на отношения России и Казахстана

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов полагает, что страны Запада стремятся оказать негативное влияние на отношения России и Казахстана, прямо и бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств.

Во время российско-казахстанских консультаций по безопасности Шевцов сообщил, что США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети, пишет ТАСС. Это является прямым и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела независимых государств, уверен он.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами сообщил о том, что цели специальной военной операции меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом носят фундаментальный характер. Глава государства отметил, что на сегодняшний день Россия, примирившись с распадом СССР, была настроена (и до сих пор остается настроенной) на "самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза".