Свердловские власти заявили о ликвидации всех лесных пожаров

На Среднем Урале ликвидированы все лесные пожары. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным властей региона, на конец дня 22 июня потушены все лесные пожары на общей площади в 1442 гектара. Ликвидированы очаги в Богдановичском районе (550 гектаров) и два очага в Сосьвинском районе (892 гектара).

Как уточнили в департаменте, борьбу с огнем вели более 60 человек и 17 единиц техники. Несмотря на это, на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что виновниками лесных пожаров являются сами свердловчане. В какой-то момент жителям Среднего Урала совсем запретили посещать леса.